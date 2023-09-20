Стало известно, куда и как выехал из Украины Андрей Доманский во время полномасштабной войны
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В первые дни российского вторжения Доманскому "прилетало" за "переобувание", но потом он вовсе исчез с информационного пространства
Популярный украинский телеведущий Андрей Доманский не раз попадал в скандалы из-за неоднозначной гражданской позиции. После того, как россия напала на Украину в 2022 году, "переобулся", затем же удалил страницы в социальных сетях.
Как сообщил радиоведущий Слава Демин на своем канале в Youtube, ссылаясь на слова общих знакомых, 49-летний Доманский покинул территорию Украины. Это произошло уже во время полномасштабной российско-украинской войны.
Так, по данным Демина, Доманский выехал из Украины в одну из балтийских стран — Эстонию, Латвию или Литву. Ютубер предложил телеведущему сделать интервью, но тот, заявил Демин, прочитал сообщение и не ответил.
Вероятно, пересечь границу мужчина мог легально как многодетный отец. От первого брака у Доманского двое детей — Василий и Лада (2000 и 2004 года рождения), от отношений с ведущей Лидией Таран – 15-летняя дочь Василиса. С 2011 года шоумен женат на Марине Доманской, у пары двое дочерей: 12-летняя Кира и семилетняя Вера.
Скандалы Андрея Доманского
Телеведущий последние годы работал на телеканале "Интер". Регулярно участвовал в концертах, приуроченных ко Дню победы. Там, к слову, использовали советскую символику. Одна из скандальных фраз из уст Доманского касалась улиц, которые, по его мнению, переименовывают в честь "фашистских преступников".
"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", — говорил Доманский в эфире "Интера" в 2018 году.
В апреле 2022 года, то есть после открытого вторжения рф, Андрей Доманский записал обращение к волонтерам одного из фондов на украинском языке. Такое "переобувание" не осталось без внимания пользователей, на шоумена обрушилась волна критики. Впоследствии Доманский удалил из социальных сетей свои аккаунты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети обсуждают актера Дмитрия Ступку, который похвастался фото застолья в свой день рождения. Во время войны знаменитость проживает в США.