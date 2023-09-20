Стало известно, куда и как выехал из Украины Андрей Доманский во время полномасштабной войны

В первые дни российского вторжения Доманскому "прилетало" за "переобувание", но потом он вовсе исчез с информационного пространства

Популярный украинский телеведущий Андрей Доманский не раз попадал в скандалы из-за неоднозначной гражданской позиции. После того, как россия напала на Украину в 2022 году, "переобулся", затем же удалил страницы в социальных сетях.

Как сообщил радиоведущий Слава Демин на своем канале в Youtube, ссылаясь на слова общих знакомых, 49-летний Доманский покинул территорию Украины. Это произошло уже во время полномасштабной российско-украинской войны.

Так, по данным Демина, Доманский выехал из Украины в одну из балтийских стран — Эстонию, Латвию или Литву. Ютубер предложил телеведущему сделать интервью, но тот, заявил Демин, прочитал сообщение и не ответил.

Вероятно, пересечь границу мужчина мог легально как многодетный отец. От первого брака у Доманского двое детей — Василий и Лада (2000 и 2004 года рождения), от отношений с ведущей Лидией Таран – 15-летняя дочь Василиса. С 2011 года шоумен женат на Марине Доманской, у пары двое дочерей: 12-летняя Кира и семилетняя Вера.

Андрей Доманский с детьми и супругой Мариной

Скандалы Андрея Доманского

Телеведущий последние годы работал на телеканале "Интер". Регулярно участвовал в концертах, приуроченных ко Дню победы. Там, к слову, использовали советскую символику. Одна из скандальных фраз из уст Доманского касалась улиц, которые, по его мнению, переименовывают в честь "фашистских преступников".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", — говорил Доманский в эфире "Интера" в 2018 году.

Андрей Доманский и Анастасия Даугуле на одном из "победных" концертов "Интера"

В апреле 2022 года, то есть после открытого вторжения рф, Андрей Доманский записал обращение к волонтерам одного из фондов на украинском языке. Такое "переобувание" не осталось без внимания пользователей, на шоумена обрушилась волна критики. Впоследствии Доманский удалил из социальных сетей свои аккаунты.

В патриотизм Доманского многие украинцы не поверили

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети обсуждают актера Дмитрия Ступку, который похвастался фото застолья в свой день рождения. Во время войны знаменитость проживает в США.