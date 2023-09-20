Стало відомо, куди та як виїхав з України Андрій Доманський під час повномасштабної війни

У перші дні російського вторгнення Доманському "прилітало" за "перевзування", але потім він зовсім зник з інформаційного простору

Популярний український телеведучий Андрій Доманський неодноразово потрапляв у скандали через неоднозначну громадянську позицію. Після того, як росія напала на Україну в 2022 році, "перевзувся", потім видалив сторінки в соціальних мережах.

Як повідомив радіоведучий Слава Дьомін на своєму каналі в Youtube, посилаючись на слова спільних знайомих, 49-річний Доманський залишив територію України. Це сталося уже під час повномасштабної російсько-української війни.

Так, за даними Дьоміна, Доманський виїхав з України до однієї з балтійських країн — Естонії, Латвії чи Литви. Ютубер запропонував телеведучому зробити інтерв’ю, але той, заявив Дьомін, прочитав повідомлення і не відповів.

Ймовірно, перетнути кордон чоловік міг легально як багатодітний батько. Від першого шлюбу у Доманського двоє дітей — Василь та Лада (2000 й 2004 року народження), від стосунків із ведучою Лідією Таран – 15-річна дочка Василиса. З 2011 року шоумен одружений з Мариною Доманською, у пари двоє дочок: 12-річна Кіра та семирічна Віра.

Андрій Доманський з дітьми та дружиною Мариною

Скандали Андрія Доманського

Телеведучий в останні роки працював на телеканалі "Інтер". Регулярно брав участь у концертах, присвячених Дню перемоги. Там, до речі, використовували радянську символіку. Одна із скандальних фраз із вуст Доманського стосувалася вулиць, які, на його думку, перейменовують на честь "фашистських злочинців".

"Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", — говорив Доманський в ефірі "Інтера" у 2018 році.

Андрій Доманський та Анастасія Даугуле на одному з "побєдних" концертів "Інтера"

У квітні 2022 року, тобто після відкритого вторгнення рф, Андрій Доманський записав звернення до волонтерів одного з фондів українською мовою. Таке "перевзуття" не залишилося поза увагою користувачів, на шоумена обрушилася хвиля критики. Згодом Доманський вилучив із соціальних мереж свої акаунти.

У патріотизм Доманського багато українців не повірили

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обговорюють актора Дмитра Ступку, який похвалився фото застілля у свій день народження. Під час війни знаменитість мешкає у США.