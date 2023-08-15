Де зараз ексбойфренд Мішиної Олександр Еллерт: комік виїхав із України
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Переможець "Холостячки" займається стендапом в Америці
Український комік, екссценарист студії "Квартал 95" і переможець реаліті "Холостячка" 36-річний Олександр Еллерт після повномасштабного вторгнення рф виїхав з України. Сьогодні він займається стендапом у США.
Де зараз колишній коханий Ксенії Мішин і чим займається під час російсько-української війни Олександр Еллерт, читайте у матеріалі. Шоумен залишив Україну вже після 24 лютого 2022 року.
Олександр Еллерт виріс у Донецькій області. В 2014 році виїхав з окупованої території до Харкова, пізніше перебрався до столиці. Був двічі одружений, є донька. Виступав у команді "Луганська збірна", учасниці кількох сезонів "Ліги сміху". Перемагав у шоу "Розсміши коміка". Працював сценаристом студії "Квартал 95". Ведучий заходів і блогер.
Широку популярність отримав після перемоги у любовному реаліті "Холостячка". Після шоу продовжив стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, пара жила разом. Через рік стало відомо про їхнє розставання.
Де зараз Олександр Еллерт
Повномасштабне вторгнення Олександра Еллерта застало його в Україні, судячи з розповіді його колишньої дівчини. В одному з інтерв’ю Ксенія Мішина говорила, що ексбойфренд допоміг їй із сином перебратися на захід країни. Надалі акторка відмовлялася відповідати на питання, де зараз знаходиться Еллерт, просила більше не питати про нього.
У соціальних мережах шоумен публікує знімки із США. У геолокаціях вказує Чикаго, Сан-Дієго, Дель-Мар, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Перше фото у профілі Еллерта, де вказано місце перебування Каліфорнія, датовано 14 серпня 2022 року.
У "шапці" Instagram-профілю Еллерт написав: host, stand up, California. Публікації розміщує українською, російською, англійською мовами. Останнім часом ділиться фрагментами своїх стендапвиступів. На Youtube-каналі "Але це не точно" Еллерт публікує ролики, зняті ним у США.
Як саме виїхав із України під час повномасштабної війни, Еллерт не роз’яснює. В одній із Instastories відповідав, що виїхав "через кордон зі штампом у паспорті". У коментарях згадував, що причина виїзду – офіційна, каже, що був у військкоматі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у США опинилося багато українців, у тому числі знаменитостей. Там же зараз мешкає хореограф Влад Яма, який уже знайшов нове місце роботи.