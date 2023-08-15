Де зараз ексбойфренд Мішиної Олександр Еллерт: комік виїхав із України

Переможець "Холостячки" займається стендапом в Америці

Український комік, екссценарист студії "Квартал 95" і переможець реаліті "Холостячка" 36-річний Олександр Еллерт після повномасштабного вторгнення рф виїхав з України. Сьогодні він займається стендапом у США.

Де зараз колишній коханий Ксенії Мішин і чим займається під час російсько-української війни Олександр Еллерт, читайте у матеріалі. Шоумен залишив Україну вже після 24 лютого 2022 року.

Олександр Еллерт виріс у Донецькій області. В 2014 році виїхав з окупованої території до Харкова, пізніше перебрався до столиці. Був двічі одружений, є донька. Виступав у команді "Луганська збірна", учасниці кількох сезонів "Ліги сміху". Перемагав у шоу "Розсміши коміка". Працював сценаристом студії "Квартал 95". Ведучий заходів і блогер.

Широку популярність отримав після перемоги у любовному реаліті "Холостячка". Після шоу продовжив стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, пара жила разом. Через рік стало відомо про їхнє розставання.

Де зараз Олександр Еллерт

Повномасштабне вторгнення Олександра Еллерта застало його в Україні, судячи з розповіді його колишньої дівчини. В одному з інтерв’ю Ксенія Мішина говорила, що ексбойфренд допоміг їй із сином перебратися на захід країни. Надалі акторка відмовлялася відповідати на питання, де зараз знаходиться Еллерт, просила більше не питати про нього.

У соціальних мережах шоумен публікує знімки із США. У геолокаціях вказує Чикаго, Сан-Дієго, Дель-Мар, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Перше фото у профілі Еллерта, де вказано місце перебування Каліфорнія, датовано 14 серпня 2022 року.

У "шапці" Instagram-профілю Еллерт написав: host, stand up, California. Публікації розміщує українською, російською, англійською мовами. Останнім часом ділиться фрагментами своїх стендапвиступів. На Youtube-каналі "Але це не точно" Еллерт публікує ролики, зняті ним у США.

Як саме виїхав із України під час повномасштабної війни, Еллерт не роз’яснює. В одній із Instastories відповідав, що виїхав "через кордон зі штампом у паспорті". У коментарях згадував, що причина виїзду – офіційна, каже, що був у військкоматі.

Відповіді коміка на запитання підписників

Еллерт заявляє, що перетнув кордон офіційно

Комік обіцяє пізніше докладніше розповісти про свій виїзд з України під час війни

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США опинилося багато українців, у тому числі знаменитостей. Там же зараз мешкає хореограф Влад Яма, який уже знайшов нове місце роботи.