Ксенія Мішина вперше розповіла причину розриву із Сашею Еллертом

Акторка зізналася, що вони з Еллертом часто сварилися.

За історією кохання відомої української актриси Ксенії Мішиної, яка була першою українською "Холостячкою", та її обранця — популярного коміка Олександра Еллерта, стежила вся країна. Новина про їхній розрив застала шанувальників зненацька, і ті до кінця не вірили, що це правда.

До останнього фанати пари вірили, що вони помиряться, і навіть заява Мішиної про остаточний розрив з коміком не погасила їхню надію.

В інтерв’ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" актриса вперше зізналася, що ж стало причиною їхнього розриву і взагалі сварок під час стосунків.

Ксенія розповіла, що ініціатором розлучення стала саме вона. Акторка перестала почуватися добре в цих відносинах, і плюс до всього вони почали часто сваритися. Здебільшого причиною скандалів був графік Мішиної. Мабуть, Еллерт не зміг прийняти часті зйомки та постійні від’їзди своєї коханої.

Ксенія зазначає, що вона дуже дорожила цими стосунками, адже між нею та Сашею було багато хорошого, але далі перебувати в них вона вже не може. Мішина також додала, що не знає, що буде далі, будуть вони разом чи ні, але поки що їхні взаємини закінчені.

Нагадаємо, що після розставання Саша Еллерт опублікував романтичне відео з Ксенією, яким привітав її річницею. Згодом пару помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок. А потім Саша та Ксюша разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови та Даші Легейди, де Мішина спіймала букет нареченої. А в листопаді в постшоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетником актриса розповіла, що у них з Еллертом був складний період, проте закохані все ж таки намагаються налагодити зв’язок