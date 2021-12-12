Ксения Мишина впервые рассказала причину разрыва с Сашей Эллертом

Актриса призналась, что они с Эллертом часто ссорились.

За историей любви известной украинской актрисы Ксении Мишиной, которая была первой украинской "Холостячкой", и ее избранника — популярного комика Александра Эллерта, следила вся страна. Новость об их разрыве застала поклонников врасплох, и те до конца не верили, что это правда.

До последнего фанаты пары верили, что они помирятся, и даже заявление Мишиной об окончательном разрыве с комиком, не погасила их надежду.

В интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь", актриса впервые призналась, что же стало причиной их разрыва и вообще ссор во время отношений.

Ксения рассказала, что инициатором расставания стала именно она. Актриса перестала чувствовать себя хорошо в этих отношениях, и плюс ко всему они начали часто ссориться. В основном, причиной скандалов был график Мишиной. Видимо Эллерт не смог принять частые съемки и постоянные отъезды своей возлюбленной.

Ксения отмечает, что она очень дорожила этими отношениями, ведь между ней и Сашей было много хорошего, но дальше состоять в них она уже не может. Мишина также добавила, что не знает, что будет дальше, будут они вместе или нет, но пока их взаимоотношения закончены.

Напомним, что после расставания, Саша Эллерт опубликовал романтическое видео с Ксенией, которым поздравил ее годовщиной. Позже пару заметили в аэропорту, когда те отправлялись на отдых. А потом Саша и Ксюша вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды, где Мишина поймала букет невесты. А в ноябре в пост-шоу "Как выйти замуж" с Григорием Решетником актриса рассказала, что у них с Эллертом был сложный период, однако влюбленные все же пытаются наладить связь