Мишина и Эллерт продолжают подогревать слухи о своем воссоединении: пару "засекли" на свадьбе друзей

Актриса поймала букет невесты и стала "следующей" претенденткой в жены.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина и комик Александр Эллерт продолжают интриговать поклонников своим примирением. Ранее пару "засекли" в аэропорту, когда те отправлялись на отдых. Теперь Ксения и Саша "засветились" на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды.

На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала милое видео, на котором видно, как она поймала букет невесты.

"Хм, поговаривают, что словившим букет даётся прекрасный бонус в виде "мужа" . Сколько ждать , кто знает ?)" — подписала ролик актриса, на что получила ответ от Эллерта в комментариях.

Стоит отметить, что само видео видимо снимал как раз Саша Эллерт. Поклонники пары узнали в "крике радости" голос комика.

Помимо этого в сети появилось еще несколько видео, на которых видно, как Мишина и Эллерт потом обнимаются. Маленький сын актрисы тоже не скрывал радости и обнимал маму и Александра.

Напомним, что в июле 2021 года пара объявила о своем расставании. Однако спустя время, Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм опубликовал романтический ролик с Ксенией Мишиной в день их годовщины, чем очень озадачил подписчиков.