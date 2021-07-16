Больше не Сашина: Ксения Мишина рассталась с Эллертом

Герои первого сезона популярного проекта "Холостячка" больше не вместе. Неожиданно, ведь совсем недавно влюбленные позабавили фанов архивным фото Александра.

Украинская актриса Ксения Мишина сделала заявление на своей официальной странице в Инстаграме, что с Александром Эллертом они больше не пара.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни", - написала Мишина в новом посте.

"Это конец. У меня есть большая просьба ко всем моим подписчикам и всем вообще: прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", - попросила своих поклонников актриса.

Еще в мае на пост-шоу "Холостяка 11 сезон" "Как выйти замуж" Ксения и Александр рассказали, что действительно начали видеть друг друга намного реже из-за рабочей занятости несмотря на то, что живут вместе. Тогда пара опровергла слухи о своем расставании.

Напомним, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в 2020 году. Героиня Ксения Мишина предпочла автора студии "Квартал 95" украинскому бизнесмену Алексею Тригубенко.