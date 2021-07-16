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Больше не Сашина: Ксения Мишина рассталась с Эллертом

Больше не Сашина: Ксения Мишина рассталась с Эллертом
20:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ксении Мишиной

Герои первого сезона популярного проекта "Холостячка" больше не вместе. Неожиданно, ведь совсем недавно влюбленные позабавили фанов архивным фото Александра.

Украинская актриса Ксения Мишина сделала заявление на своей официальной странице в Инстаграме, что с Александром Эллертом они больше не пара.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни", - написала Мишина в новом посте.

Мишина и Эллерт расстались

"Это конец. У меня есть большая просьба ко всем моим подписчикам и всем вообще: прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", - попросила своих поклонников актриса.

Еще в мае на пост-шоу "Холостяка 11 сезон" "Как выйти замуж" Ксения и Александр рассказали, что действительно начали видеть друг друга намного реже из-за рабочей занятости несмотря на то, что живут вместе. Тогда пара опровергла слухи о своем расставании.

Напомним, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в 2020 году. Героиня Ксения Мишина предпочла автора студии "Квартал 95" украинскому бизнесмену Алексею Тригубенко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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