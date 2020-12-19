Александр Эллерт стал избранником "холостячки" Ксении Мишиной: что о нем известно

В пятницу, 18 декабря, в эфир канала СТБ вышел долгожданный 9 выпуск шоу "Холостячка". До финала дошли два совершенно разных по характеру мужчины - Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. А вот кто стал этим счастливчиком - узнайте в материале "Телеграфа".

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, ставшая главной героиней нового обновленного проекта "Холостячка", послушала свое сердце и выбрала Сашу.

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Александру - 34 года. Живет и работает в Киеве. Был дважды женат. Имеет дочь от первого брака.

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С первой женой мужчина познакомился в студенческие годы. Поженились довольно рано, но через 2 года решили развестись. Причиной этого стала разница в характерах супругов: Саша хотел активного отдыха и чтобы вокруг была суета, а девушка такой образ жизни принять не смогла.

Зато у пары появилась замечательная дочь, которую назвали Элей. Александр старается больше проводить времени с девочкой, которая также отличается творческими наклонностями: Эля пишет комикс, который Эллерт планирует позже издать.

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Со второй женой мужчина познакомился через 7 лет после развода. К сожалению и этот союз не смог продержаться - друзья из них оказались куда лучше, чем супруги.

Александр Эллерт является медийной личностью. Он пишет шутки для студии "Квартал 95", а также ведет корпоративные мероприятия.

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С Владимиром Зеленским Саша познакомился принимая участия к проекте "Рассмеши комика", на котором победил. Также участвовал во втором сезоне "Лиги смеха" (Луганская сборная).

После того, как телеканал СТБ объявил о наборе участников для проекта "Холостячка", где героиней стала 31-летняя актриса Ксения Мишина, Александр начал размещать в соцсетях шуточные посты. Благодаря им шоумен заочно познакомился с девушкой.

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Дружит с юмористом Андреем Рыбаком, который так же участвовал в реалити-шоу и являлся, между прочим, одним из фаворитов телепроекта, но перед финалом Ксения отправила мужчину домой.

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А вот как отреагировала на победу дочь Александра Эллерта в телепроекте - читайте здесь.