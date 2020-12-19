Дочь Александра Эллерта необычно отреагировала на его победу в "Холостячке"

Дочь Александра Эллерта, который стал победителем шоу "Холостячка" и выборол сердце актрисы Ксении Мишиной, была удивлена его реваншу.

Своей реакцией она поделилась в Instagram.

"Извините конечно, но я отправила ":0" это типа удивленная рожица", - написала Эля в комментариях к посту отца, где на фото он целуется с актрисой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Сам Александр прокомментировал реакцию дочери влюбленным смайликом, а комментаторы задали девочке риторический вопрос: "Ты тоже в шоке?"

Отметим, что информация о победителе проекта просочилась в сеть еще задолго до финала. Так, в преддверии последнего выпуска проекта, Ксения Мишина опубликовала на своей страничке пост, в котором написала свои мысли по этому поводу. Каким-то образом, фанаты прочитали в словах Ксении имя победителя. В комментариях посыпались сообщения о том, что победил Александр Эллерт.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как финалисты Саша Эллерт и Леша Тригубенко шли к победе на проекте.