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Дочь Александра Эллерта необычно отреагировала на его победу в "Холостячке"

Дочь Александра Эллерта необычно отреагировала на его победу в "Холостячке"
Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф фото: Александр Эллерт\Instagram

Дочь Александра Эллерта, который стал победителем шоу "Холостячка" и выборол сердце актрисы Ксении Мишиной, была удивлена его реваншу.

Своей реакцией она поделилась в Instagram.

"Извините конечно, но я отправила ":0" это типа удивленная рожица", - написала Эля в комментариях к посту отца, где на фото он целуется с актрисой.

 
 
 
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Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Эля о победе отца в Холостячке

Сам Александр прокомментировал реакцию дочери влюбленным смайликом, а комментаторы задали девочке риторический вопрос: "Ты тоже в шоке?"

Эля о победе отца в Холостячке

Отметим, что информация о победителе проекта просочилась в сеть еще задолго до финала. Так, в преддверии последнего выпуска проекта, Ксения Мишина опубликовала на своей страничке пост, в котором написала свои мысли по этому поводу. Каким-то образом, фанаты прочитали в словах Ксении имя победителя. В комментариях посыпались сообщения о том, что победил Александр Эллерт.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как финалисты Саша Эллерт и Леша Тригубенко шли к победе на проекте.

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Все по теме:

Финал, СТБ, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт, Эля Эллерт.

Автор:

Телеграф
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