Дочь Александра Эллерта необычно отреагировала на его победу в "Холостячке"

Дочь Александра Эллерта, который стал победителем шоу "Холостячка" и выборол сердце актрисы Ксении Мишиной, была удивлена его реваншу.
Своей реакцией она поделилась в Instagram.
"Извините конечно, но я отправила ":0" это типа удивленная рожица", - написала Эля в комментариях к посту отца, где на фото он целуется с актрисой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сам Александр прокомментировал реакцию дочери влюбленным смайликом, а комментаторы задали девочке риторический вопрос: "Ты тоже в шоке?"
Отметим, что информация о победителе проекта просочилась в сеть еще задолго до финала. Так, в преддверии последнего выпуска проекта, Ксения Мишина опубликовала на своей страничке пост, в котором написала свои мысли по этому поводу. Каким-то образом, фанаты прочитали в словах Ксении имя победителя. В комментариях посыпались сообщения о том, что победил Александр Эллерт.
Ранее, "Телеграф" рассказывал, как финалисты Саша Эллерт и Леша Тригубенко шли к победе на проекте.