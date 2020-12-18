Все ясно: фанаты шоу «Холостячка» увидели в посте Ксении Мишиной намек на победителя проекта

18 декабря состоится долгожданный финал самого романтического реалити-шоу «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина.

И пока одни поклонники шоу уже выбирают новую Холостячку, другие активно выискивают намеки на победителя в анонсах шоу, постах и сторисах участников. К примеру, таким способом фаны определили, что якобы Мишина выбрала Эллерта и они уже даже живут вместе.

В преддверии финала проекта, Ксения Мишина опубликовала на своей страничке пост, в котором написала свои мысли по этому поводу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Каким-то образом, фанаты прочитали в словах Ксении имя победителя. В комментариях посыпались сообщения о том, что победил Александр Эллерт.

Полный текст:

«Всё ясно, Эллерт», «Прочитав,сразу понятно кто победит», «Сашина Мишина», «Еллерт выиграет , уже все об этом знают», «Очень жду и мне кажется что выиграет Саша», «Та все уже давно поняли, кого вы выбрали. Вы в машине Эллерта, диваны, кухни, эфиры, слишком много сливов было» - пишут фаны.

Однако не все поклонники так считают. Среди множества комментариев модно найти и те, которые относятся к Алексею Тригубенко и его победе.

«Якщо це буде Елєрт , то це буде одним з фінальних розчарувань 2020-о року», «Если Ксюша выберет Эллерта,я разочаруюсь в её серьёзности», «Держу кулачки за Лешу», «Я всё-таки очень надеюсь, что это будет не Саша» - пишут в коментах.

А чтобы не гадать, кто же станет победителем, просто включайте эфир «Холостячки» 18 декабря в 19:00 на телеканале СТБ.

Анонс финала:

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как финалисты Саша Эллерт и Леша Тригубенко шли к победе на проекте.