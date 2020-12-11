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Ксения Мишина живет с финалистом "Холостячки"? В сети нашли доказательства

Ксения Мишина живет с финалистом "Холостячки"? В сети нашли доказательства
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Совсем скоро состоится долгожданный финал реалити-шоу «Холостячка». Всего два выпуска отделяют зрителя от «имени победителя» проекта. Однако сеть уже давно определилась со своим фаворитом, а внимательные поклонники и уже успели найти «доказательства» того, что в проекте победил Александр Эллерт.

Саша Эллерт явно один из фаворитов Ксении Мишиной, да и сын актрисы Платон тоже остался в восторге от встречи с комиком.

В сети уже не раз всплывали разные слухи по поводу вероятного победителя. Ранее, в соцсетях появилось фото с Евгением Ковтуненко, который забирал Мишину с «Танцев со звездами». Это и стало поводом для слухов о том, что он выиграл. Однако 7 выпуск расставил все по своим местам – Женя не вошел в тройку «полуфиналистов».

Теперь же по сети «гуляют» видеодоказательства, что Саша Эллерт и Ксения Мишина живут вместе. Внимательные фанаты пары Саша-Ксюша заметили, что все чаще у них совпадают фоны на сторис в Инстаграме. Из этого был сделан вывод – Эллерт и Мишина живут вместе.

 
 
 
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Публикация от ХОЛОСТЯК и ХОЛОСТЯЧКА (@10holostyak_stb)

 
 
 
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Публикация от ХОЛОСТЯК и ХОЛОСТЯЧКА (@10holostyak_stb)

Новый, 8 выпуск, в котором Ксения познакомится с родными участников, состоится 11 декабря в 19:00 на канале СТБ.

Читайте также - почему Ксения Мишина оставила Рыбака в проекте после его поступка.

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Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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