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Ксения Мишина объяснила странное решение на шоу «Холостячка»

Ксения Мишина объяснила странное решение на шоу «Холостячка»
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 4 декабря, состоялся седьмой эфир романтического проекта "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина. Результаты недели немного шокировали поклонников, как и выбор холостячки. Ксения выгнала Евгения Ковтуненка, хотя все думали, что уйдет Рыбак.

Поклонники Ксении Мишиной раскритиковали актрису за такой выбор, ведь выходит, что Рыбак обманывал ее. На своей странице в Instagram Мишина решила объяснить свое решение.

«Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я - женщина! мне свойственно жить чувствами и эмоциями, и я счастлива, что позволяю себе это» - написала Ксения.

Актриса добавила, что не составляет таблички с плюсами и минусами, а живет и наслаждается моментом и также как и все может делать ошибки и совершать необдуманные поступки.

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, кто из участников шоу "Холостячка" покорил сердечко сына Ксении Мишиной Платона.

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Все по теме:

Актриса, Холостячка, Ксения Мишина, Андрей Рыбак.

Автор:

Телеграф
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