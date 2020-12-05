Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу "Холостячка" в седьмом эфире

В пятницу, 4 декабря, в эфире канала СТБ показали седьмой эфир популярного проекта "Холостячка", главной героиней которого является актриса Ксения Мишина.

В этот раз оставшиеся четыре участника - Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко показали "холостячке" свой дом.

Саша устроил Ксюше покатушки на украинских вездеходах "Шерп", Женя показал свой ресторан, а Леша пошет с Мишиной на шопинг. Между Лешей и Ксюшей даже произошел первый поцелуй, он им действительно понравился.

Не обошлось в этот раз без скандала - Андрей Рыбак признался, что, идя на проект, он был влюблен в другую девушку, с которой он не состоял в отношениях. При этом Рыбак пообещал ей, что не влюбится в Мишину и покинет проект до финала. Изначально Ксения тяжело восприняла эту историю, и, казалось, в тот же момент готова отправить Рыбака домой. Впрочем, роза ему таки досталась.

Получили путевку дальше на церемонии роз также Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. А вот Евгений Ковтуненко отправился домой, "холостячка" не увидила между ними романтических отношений. Сам Женя эмоционально отреагировал на вылет, недоумевая от выбора Мишиной.

Как сообщал "Телеграф", в шестом эфире проект "Холостячка" покинули Андрей Шатырко и Игорь Бабко.