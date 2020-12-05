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"Разочарование века": поклонники "Холостячки" в недоумении от поступка одного из участников

"Разочарование века": поклонники "Холостячки" в недоумении от поступка одного из участников
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 4 декабря, прошел седьмой выпуск одного из самых романтических шоу на украинском телевидении "Холостячка", где за сердце и руку актрисы театра и кино Ксении Мишиной борются сразу несколько мужчин.

Участников реалити-шоу осталось всего трое - это Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко. А вот юрист Евгений Ковтуненко отправился домой.

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Самым неприятным моментом в 7 выпуске стало то, что комик Андрей Рыбак очень сильно разочаровал как Мишину, так и поклонников телепроекта, а ведь мужчина находился среди фаворитов сезона.

Так, Ксения Мишина отправилась к домой к Андрею, где мужчина вел себя очень странно. Затем состоялся очень серьезный разговор, в котором участник признался девушке в своих чувствах. Все было бы замечательно, если бы не одно "но" - Андрей рассказал героине, что перед проектом он обещал не влюбиться в Мишину одной девушке. А еще он говорил последней, что после шоу будет с ней.

"Это какая-то дикая странность. То есть получается, что его "люблю" ничего не значит", - сказала тогда Ксения.

Зрители, которые с самого начала проекта болели за Рыбака, остались в шоке от слов участника. Негативные комментарии сразу же полетели в его сторону.

Напомним, что уже ушедший с проекта "Холостячка" Назар Дзивульский и его инцидент с отцовством также сильно разочаровал Ксению, но видно теперь "эстафету" принял и Андрей Рыбак. Уйдет ли он на следующей неделе или еще сможет поменять о себе мнение в лучшую сторону, - узнаем 11 декабря!

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Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина, Андрей Рыбак.

Автор:

Телеграф
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