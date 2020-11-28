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В сети раскрыли имя победителя шоу "Холостячка"

В сети раскрыли имя победителя шоу "Холостячка"
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Фан. Холостячка

В пятницу, 27 ноября, состоялся 6 выпуск романтического шоу на телеканале СТБ "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

В этом эфире главная героиня проекта попрощалась сразу из двумя участниками - Андреем Шатырко и Игорем Бабко.

А тем временем в сети ведется активная дискуссия о победителе шоу, ведь вне съемок проекта Ксению видели то с Александром Эллертом, то с Евгением Ковтуненко, о чем свидетельствует фото, сделанное одной из пользовательниц соцсетей.

Позже в сториз Инстаграма Евгения поклонники шоу рассмотрели тот же салон автомобиля, ту же куртку и цветы.

Отметим, что, возможно, таким образом зрителей телепроекта просто хотят запутать.

И все же мнения в сети разделились. Так, на одной из фан-страниц шоу в Инстаграм сообщили, что победителем станет 33-летний Эллерт.

К тому же говорят, что Мишина и Эллерт даже съехались и теперь живут вместе.

Другие отмечают, что победителем может стать другой участник проекта - Андрей Рыбак.

"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто остался в проекте и что о них известно

Следующий выпуск состоится уже 4 декабря.

А тем временем ведущий проекта Григорий Решетник заинтриговал выбором главной героини второго сезона "Холостячки".

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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