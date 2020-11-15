Злость и отвращение: Ксения Мишина рассказала о скандале на шоу "Холостячка"

В пятницу, 13 ноября, прошел 4 выпуск романтического проекта на канале СТБ - "Холостячка" с Ксенией Мишиной. В этот раз шоу покинули два участника - это Илья Рыбальченко и Назар Дзивульский, который очень неприятно удивил главную героиню и всех зрителей телепроекта.

Как оказалось, Назар отказался от своего ребенка, а родная мать мальчика растит его одна. При этом мужчина позиционировал себя как внимательный и заботливый отец. Вспомним хотя бы тот случай, когда Назар "похитил" героиню, отправился с ней в торговый центр и познакомил с сыном Платоном. Тогда Ксения даже подарила ему бутоньерку.

Ксения отчитала Назара на глазах у конкурентов и журналистов

На своей личной странице в Инстаграме украинская актриса прокомментировала ситуацию с Дзивульским и проговорила о материнстве и ответственности за своих детей, ведь девушка и сама воспитывает 8-летнего сына.

Когда все узнали правду, "Холостячка" призналась, что в тот момент она почувствовала обиду, отвращение и злость. "К моему огромному сожалению с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин. Оставаясь один на один со всеми болями, проблемами и задачами, - написала Ксения. - Ответственность - это не набор букв. Ответственность - от слова ответ. И каждый из пары должен ответить, когда ребёнок появляется".

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"Холостячка" призвала женщин не скрывать свои проблемы и не боятся обратиться за помощью к своим мамам, сестрам, подругам.

"Никто не застрахован от таких поступков слабых и незрелых мужчин. Но жизнь продолжается и с годами боль утихает, а на ее месте вырастает сила. Сила материнской любви, поддержки и принятия", - подытожила красавица.

Ранее "Телеграф" писал, что после выпуска проекта "Танцы со звездами", где Ксения Мишина была приглашенным судьей, актриса пожаловалась на хейтеров из-за Юлии Саниной.