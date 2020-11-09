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У Ксении Мишиной проблемы из-за Юлии Саниной

У Ксении Мишиной проблемы из-за Юлии Саниной
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 8 ноября, на шоу "Танцы со звездами-2020" прошел "семейный вечер" для участников одного из самых развлекательных проектов телеканала "1+1".

По результатам голосования судей и зрителей проект, к сожалению, покинул музыкант Сергей Танчинец и хореограф Яна Цибульская. Но не только проигрыш этой звездной пары расстроил поклонников "Танцев".

За то, что приглашенная судья 11 выпуска Ксения Мишина поставила 9 баллов за совместный танец Юлии Саниной с ее родным отцом, на "холостячку" накатила волна критики.

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Ксения Мишина опубликовала на своей странице в Инстаграм пост, в котором пожаловалась на хейтеров из-за низкой оценки фронтвумен группы The Hardkiss. "Друзья, я хотела бы поднять с вами тему этики и доброты в соцсетях. Вчера после эфира "Танцев со звездами", где я была приглашенным судьей, мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти", - написала Ксения.

 
 
 
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Актриса обратила внимание, что это развлекательное шоу, задача которого сделать так, чтобы зрителям было интересно и захватывающе: "Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию".

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В конце Мишина предложила пользователем соцсети открыто высказать свое недовольство и "с чистым сердцем и совестью отправиться в новый день".

Несмотря на шквал критики, к танцу Саниной и Жука актриса не смогла ни к чему придраться и выставила, как и все судьи проекта, 10 баллов.

Ранее "Телеграф" писал, что зрителей телепроекта "Танцы со звездами" покорил дуэт Санты Димопулос и Макса Леонова.

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Танцы со звездами, Юлия Санина, Танці з зірками, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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