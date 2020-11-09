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Экс-футболист и бывшая одиозного олигарха: что известно о новой паре на проекте "Танці з зірками"

Экс-футболист и бывшая одиозного олигарха: что известно о новой паре на проекте "Танці з зірками"
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео 1+1

На проекте шоу "Танцы со звездами-2020" происходят настоящие чудеса! Бывший участник проекта "Холостяк", украинский футболист Сергей Мельник и гимнастка Анна Ризатдинова подтвердили в прямом эфире на телеканале "1+1", что они пара.

Во время 11 выпуска "Танцев со звездами" влюбленные исполнили страстную румбу, которая покорила сердца всех зрителей шоу.

В прямом эфире проекта Сергей рассказал, что Анна именно та женщина, которую он так долго искал. Ризатдинова же в свою очередь добавила, что рядом с любимым чувствует себя хрупкой девочкой.

Стоить упомянуть, что Сергей Мельник и Анна Ризатдинова  - известные украинские спортсмены.

Гимнастка является многократным призером чемпионатов мира и Европы.

 
 
 
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Родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Анна из спортивной семьи. Ее мать Оксана работает тренером по спортивной гимнастике, а отец является мастером спорта по плаванию.

Участвовала в Олимпиаде в 2012 году. В 2016 году Анна Ризатдинова становится известной на всю Украину после участия в Олимпийских играх. За свои спортивные достижения Анна Ризатдинова была награждена Орденом Святой Ольги.

 
 
 
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Личная жизнь чемпионки стала общественно известной после рождения сына от скандального депутата и олигарха Александра Онищенко. В одном из интервью Анна призналась, что мужчина - хороший отец и старается помогать ей материально.

 
 
 
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Сергей Мельник - украинский футболист (защитник).

 
 
 
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Родился 4 сентября 1988 года в Одессе. С ранних лет активно занимался спортом, до семи лет посещал секцию акробатики. Позже начал увлекаться футболом.

После тяжелой травмы крестообразных связок, долгого процесса реабилитации после операции, и восстановления  31 июля 2015 года из-за окончания контракта покинул "Торпедо-Белаз" и вскоре стал игроком "Витебска". В марте 2016 года стал игроком клуба "Милсами".

С 2014 по 2015 гг. принимал участие в проекте "Холостяк". Избранницей Сергея стала Марина Кищук из г. Глухова. Пара рассталась спустя полгода после выхода финала шоу.

 

Сейчас принимает участие в талант-шоу "Танцы со звездами", где партнершей Сергея стала Аделина Дели.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 выпуск проекта "Танцы со звездами" покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

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Все по теме:

Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Сергей Мельник, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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