Она - именно та: холостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную

«Танцы со звездами» учат звезд не только танцевать, но и соединяют сердца. Главный секс-символ проекта – экс-холостяк Сергей Мельник закрутил роман с участницей «Танцев со звездами» 2019 - олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

На вечере выпускников Анна стала третьей в пару к Сергею и Аделине. Видимо общие репетиции и сблизили пару. Трио станцевало нежный вальс, который и зажег чувства к Анне. Об этом в прямом эфире рассказал сам Сергей.

Исходя из этого, становится ясно, почему именно Анну Сергей Мельник позвал для выступления в «Семейном вечере». Родственники экс-холостяка не смогли принять участие в 11 эфире из-за трагического события в семье спортсмена – ушла из жизни его бабушка.

Сергей Мельник не скрывает, что спортсменка покорила его сердце.

«Ради нее я готов порвать всех и идти до конца. Аня – именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, очень нежная. Она меня понимает, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой», – говорит Сергей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik) 8 Ноя 2020 в 2:16 PST

Отношения с Мельником прокомментировала и Анна Ризатдинова. Спортсменка рассказала, что Сергею можно довериться и именно с ним она чувствует себя хрупкой девочкой.

Во время 11 выпуска «Танцев со звездами» пара исполнила страстную румбу.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в 11 выпуске проект «Танцы со звездами» покинули Сергей Танчинец и Оля Цибульская.