Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
России будет сложнее, а Украина получит возможности: озвучен подробный прогноз по изменениям в мире с приходом Байдена
России будет сложнее, а Украина получит возможности: озвучен подробный прогноз по изменениям в мире с приходом Байдена
Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире
Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире
Хет-трик с пенальти и автогол помогли "Валенсии" уничтожить "Реал" 4:1 - видеообзор матча
Хет-трик с пенальти и автогол помогли "Валенсии" уничтожить "Реал" 4:1 - видеообзор матча

Она - именно та: холостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную

Она - именно та: холостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

«Танцы со звездами» учат звезд не только танцевать, но и соединяют сердца. Главный секс-символ проекта – экс-холостяк Сергей Мельник закрутил роман с участницей «Танцев со звездами» 2019 - олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

На вечере выпускников Анна стала третьей в пару к Сергею и Аделине. Видимо общие репетиции и сблизили пару. Трио станцевало нежный вальс, который и зажег чувства к Анне. Об этом в прямом эфире рассказал сам Сергей.

Исходя из этого, становится ясно, почему именно Анну Сергей Мельник позвал для выступления в «Семейном вечере». Родственники экс-холостяка не смогли принять участие в 11 эфире из-за трагического события в семье спортсмена – ушла из жизни его бабушка.

Сергей Мельник не скрывает, что спортсменка покорила его сердце.

«Ради нее я готов порвать всех и идти до конца. Аня – именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, очень нежная. Она меня понимает, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой», – говорит Сергей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik)

Отношения с Мельником прокомментировала и Анна Ризатдинова. Спортсменка рассказала, что Сергею можно довериться и именно с ним она чувствует себя хрупкой девочкой.

Во время 11 выпуска «Танцев со звездами» пара исполнила страстную румбу.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в 11 выпуске проект «Танцы со звездами» покинули Сергей Танчинец и Оля Цибульская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анна Ризатдинова, Сергей Мельник.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
04 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
05 Как Лукашенко будет отстреливаться: новые посты Трампа вызвали шутки про выборы в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Как так, бл*дь?!&quot; ДТП в глухом лесу на Киевщине поразило сеть (фото)
"Как так, бл*дь?!" ДТП в глухом лесу на Киевщине поразило сеть (фото)
Грандиозный разрыв Дональда и Мелании Трамп был предсказан астрологом задолго до выборов в США
Грандиозный разрыв Дональда и Мелании Трамп был предсказан астрологом задолго до выборов в США
Четыре новых больных на одного выздоровевшего: какова ситуация с COVID-19 в Украине 9 ноября
Четыре новых больных на одного выздоровевшего: какова ситуация с COVID-19 в Украине 9 ноября
Улицы Лондона опустели после ужесточения карантина: от фото перехватывает дух
Улицы Лондона опустели после ужесточения карантина: от фото перехватывает дух
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь