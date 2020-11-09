"Какой темперамент!" Аргентинское танго на "Танцах со звездами" покорило зрителей

В воскресенье, 8 ноября, на телеканале 1+1 прогремел 11 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами». Звездные участники исполняли уже по два номера – один из классической бальной программы, а второй со своими родными.

Открывала «Семейный вечер» пара Санта Димопулос и Макс Леонов. Пара станцевала страстное аргентинское танго, за которое они получили максимальное количество баллов.

За время с публикации видео выступлений пар, именно номер Санты и Макса набрал наибольшее количество просмотров на YouTube.

Зрители очень положительно отзываются о танце пары. Комментарии завалены комплиментами и восхищениями от поклонников.

«Мои фавориты», «Лучше всех танцует», «Они танцуют как единое целое!», «Восторг», «То ощущение, когда хочется аплодировать у экрана телевизора))) Браво!», «Огонь. И музыка, и сама пара, и танец - наивысочайший уровень!!» - пишут фаны.

Напомним, что за шаг до четвертьфинала проект «Танцы со звездами» покинула пара Сергей Танчинец и Оля Цибульская.