Приглашение в гости и знакомство с родителями: Ксения Мишина рассказала, чего ждать от новых выпусков шоу «Холостячка»

3 декабря на Ютуб-канале Рамины Эсхакзай «Ходят слухи» вышло новое интервью с украинской актрисой, главной героиней реалити «Холостячка» Ксенией Мишиной.

Во время разговора Ксения поведала много интересных деталей о проекте «Холостячка». Одними, из которых стали сюжеты последних выпусков шоу.

4 декабря выйдет седьмой выпуск, в котором мужчины пригласили Ксению к себе в гости. Актриса побывает в квартирах, где обитают участники. Анонсы обещают очень насыщенный и интересный выпуск.

В восьмом выпуске Ксения Мишина познакомится с семьями оставшихся участников. Мужчины должны будут познакомить героиню со своими родителями. И уже в последнем выпуске, двух финалистов Мишина познакомит со своими родителями. Ну и после этого уже и сделает свой окончательный выбор.

В общем, зрителей ждут очень интересные выпуски впереди. Так, что не забывайте – пятница, 19:00, канал СТБ.

Напомним, что в шестом выпуске проект «Холостячка» покинуло сразу два участника.