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Никитюк, Кароль, Могилевская: самые завидные холостячки Украины (фото)

Никитюк, Кароль, Могилевская: самые завидные холостячки Украины (фото)
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф

На канале СТБ большую популярность приобрело реалити-шоу "Холостячка", где за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной борются красавцы-мужчины. Из 16 претендентов в финал прошли всего двое кандидатов - это комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

Последний выпуск состоится в пятницу, 18 декабря, а пока "Телеграф" рассказывает о самых известных украинских холостячках, которые не перестают искать свою любовь.

Тина Кароль

Украинская певица с 2008 года состояла в браке с продюсером Евгением Огиром, но в 2013 году мужчина скончался от рака. С тех пор в серьезных отношениях певица замечена не была. От Евгения Огира она воспитывает 10-летнего сына Вениамина, и сейчас занимается исключительно музыкальной карьерой.

 
 
 
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Леся Никитюк

Веселая ведущая Леся Никитюк тоже до сих пор не была замужем. Девушка тщательно скрывает свою личную жизнь.

 
 
 
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Наталья Могилевская

Певица была замужем дважды. Первый раз Наталия Могилевская вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, вокалистка прожила пять лет. Могилевская не скрывает, что ей сложно было пережить последнее расставание. И вернуться в музыкальный строй для нее - большой шаг вперед. После этого она сообщила, что готова на новые отношения и открыта к тому, чтоб создать семью.

Злата Огневич

Личную жизнь талантливая певица тщательно скрывает, однако известно, что в 2016 году Злата рассталась с возлюбленным, участником АТО. Спустя время певица начала новые отношения, но до брака дело так и не дошло.

 
 
 
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TAYANNA

В прошлом популярная исполнительница была замужем и в 2013 году даже родила сына Даниэля. Также состояла в отношениях с продюсером Дмитрием Климашенко.

 
 
 
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Александра Зарицкая

Участвуя в проекте "Х-Фактор", Александра встречалась с другим участником шоу Мишей Панчишиным, но позже пара решила остаться друзьями. Мужа и детей у девушки нет.

 
 
 
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Виктория Смеюха

Одна из участниц группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха тоже одинока. В данный момент она не состоит в отношениях. Но признается журналистам, что готова создать семью.

Евгения Власова

Певица, дважды поборовшая онкологию, пока так и не нашла настоящую любовь. В 2000 году она вышла замуж за продюсера Дмитрия Костюка, от которого родила дочь Нину, а через год они расстались. Спустя время певица начала встречаться с Сергеем Ларкиным, но пара не выдержала испытания онкологией. Сейчас Евгения занимается сольной карьерой, а болезнь победила.

 
 
 
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Мишель Андраде

Украино-боливийская артистка пять лет встречалась с участником "Х-фактора" Никитой Ломакиным. Поговаривают, что причиной разрыва стала постоянная ревность со стороны Мишель.

 
 
 
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Алина Гросу

На протяжении 4 лет певица не афишировала свои отношения с бизнесменом Александром Комковым. Летом 2019 года Гросу и Комков сыграли свадьбу, но через полгода развелись.

 
 
 
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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Алина Гросу, Евгения Власова, Леся Никитюк, Виктория Смеюха, TAYANNA, Мишель Андраде, Александра Зарицкая.

Автор:

Телеграф
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