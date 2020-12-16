"Ты должна быть следующей": Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль "Холостячки" во втором сезоне

18 декабря только состоится финал первого сезона романтического реалити шоу «Холостячка, главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, а в сети уже выбирают новую кандидатуру для второго сезона.

Ранее, ведущий «Холостячки» Григорий Решетник заинтриговал поклонников снимком с Тиной Кароль, назвав ее новой героиней. А теперь к нему присоединилась и Оля Полякова.

Украинская певица посмотрела шоу и на своей странице в Инстаграм высказалась о проекте. Во время сезона «Холостяк» Оля возмущалась, что это дискриминация, что девушки борются за мужчину. А вот «Холостячка» совсем другое дело. Все как в природе – самцы дерутся за самку.

Рассуждая о проекте, Полякова выдвинула свою кандидатуру для второго сезона.

«Леська Никитюк, ты должна быть следующей», — заявила певица.

Такая идея вызвала интерес у Олиных подписчиков. Экс-партнер Леси Никитюк по проекту «Танцы со звездами» Максим Ежов поддержал идею Поляковой, и даже готов идти на проект бороться за сердце леди Ле.

Естественно Леся Ивановна не прошла мимо таких предложений. На своей странице в Инстаграм сторис, она разместила ответы на все подобные предложения.

Однако, оказывается не только Оля и Максим пророчат ей место в «Холостячке». Ведущий Владимир Остапчук со своей супругой тоже видят Лесю в этой роли.

Плюс ко всему, на просторах сети Леся нашла статью, в которой автор рассуждает о новой главной героине «Холостячки».

Ранее, «Телеграф» рассказывал, каким был путь финалистов «Холостячки» на проекте – Александра Эллерта и Алексея Тригубенка.