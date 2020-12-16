Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения (видео)
Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)
Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)

"Ты должна быть следующей": Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль "Холостячки" во втором сезоне

"Ты должна быть следующей": Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль "Холостячки" во втором сезоне
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

18 декабря только состоится финал первого сезона романтического реалити шоу «Холостячка, главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, а в сети уже выбирают новую кандидатуру для второго сезона.

Ранее, ведущий «Холостячки» Григорий Решетник заинтриговал поклонников снимком с Тиной Кароль, назвав ее новой героиней. А теперь к нему присоединилась и Оля Полякова.

Украинская певица посмотрела шоу и на своей странице в Инстаграм высказалась о проекте. Во время сезона «Холостяк» Оля возмущалась, что это дискриминация, что девушки борются за мужчину. А вот «Холостячка» совсем другое дело. Все как в природе – самцы дерутся за самку.

Рассуждая о проекте, Полякова выдвинула свою кандидатуру для второго сезона.

«Леська Никитюк, ты должна быть следующей», — заявила певица.

Такая идея вызвала интерес у Олиных подписчиков. Экс-партнер Леси Никитюк по проекту «Танцы со звездами» Максим Ежов поддержал идею Поляковой, и даже готов идти на проект бороться за сердце леди Ле.

Естественно Леся Ивановна не прошла мимо таких предложений. На своей странице в Инстаграм сторис, она разместила ответы на все подобные предложения.

Однако, оказывается не только Оля и Максим пророчат ей место в «Холостячке». Ведущий Владимир Остапчук со своей супругой тоже видят Лесю в этой роли.

Плюс ко всему, на просторах сети Леся нашла статью, в которой автор рассуждает о новой главной героине «Холостячки».

Ранее, «Телеграф» рассказывал, каким был путь финалистов «Холостячки» на проекте – Александра Эллерта и Алексея Тригубенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оля Полякова, Холостячка, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 "Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
&quot;Ты должна быть следующей&quot;: Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль &quot;Холостячки&quot; во втором сезоне
"Ты должна быть следующей": Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль "Холостячки" во втором сезоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь