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"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем
"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем

"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем

"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Алина Гросу призналась, что после громкой свадьбы с московским бизнесменом Александром Комковым летом 2019-го года, пара рассталась.

Знаменитая украинская певица Алина Гросу ошарашила новостью – с декабря прошлого года она разведена.

Об этом она эксклюзивно рассказала программе "ЖВЛ" на 1+1.

Роскошная свадьба певицы с московским бизнесменом Александром с множеством звездных гостей состоялась в Италии. На нее было потрачено около ста тысяч евро. Но сказке не суждено было продлиться долго.

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"Получилось так, что в декабре мне Саша сказал: "давай поживем отдельно". Я не могла ему этого простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое", — рассказала Гросу.

Для нее такое предложение стало настоящим потрясением, но, собрав всю волю в кулак, она с достоинством забрала все свои вещи и съехала от мужа.

Алина Гросу еще готова была простить и помириться с супругом, однако с его стороны никаких шагов не было, а ни за кем бегать она не собиралась.

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"Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность. Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое", - закончила она.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Алина Гросу, Украинская певица.

Автор:

Телеграф
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