"Это новое начало": Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу

37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая официально оформила отношения с молодым бойфрендом, 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимма.

На своей странице в Instagram Анна поделилась первыми фото с тайной свадьбы и написала "важный пост для тех, кому это важно и нужно".

Пара провела скромную церемонию, на которой были только дети артистки от предыдущих отношений — дочь Алина и сын Гектор. Для торжественного события артистка выбрала белоснежное платье с кружевом.

Исполнительница также ответила на критику своего третьего брака. Анна вспомнила все свои неудачные браки, и посоветовала женщинам не ставить крест на себе, ведь в любом возрасте можно стать счастливой и обрести любовь.

"После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров. Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комментарии типа "опять замуж" или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя. Любовь не знает границ. Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80." - написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Сен 2020 в 1:31 PDT

Также, Седакова добавила, что если бы она послушала свою маму в 22, то ее жизнь тогда бы и закончилась тогда. А сейчас она благодарна своему "самому мудрому и сильному мужу за то, что не сдался".

"Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало", — добавила звезда.