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Анна Седокова вышла замуж в третий раз: кто стал избранником певицы (Фото, Видео)

Анна Седокова вышла замуж в третий раз: кто стал избранником певицы (Фото, Видео)
14:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Певица Седокова официально вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

37-летняя певица и бывшая участница женской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась о тайной свадьбе с 28-летним латвийским спортсменом Янисом Тиммой.

О радостной новости звезда сообщила в программе "Вечерний Ургант".

 
 
 
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Сообщать о свадьбе Анна, похоже, не спешила. Бракосочетание пары прошло еще 6 сентября в подмосковной Барвихе, но общественность узнала об этом только сейчас.

 
 
 
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Седокова рассказала, что будущий муж сделал ей предложение в 2019 году во время романтической прогулки на яхте в Майами.

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Этот брак для артистки стал третьим. Первым супругом Седоковой был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. С 2011 по 2013-ый была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. У певицы трое детей: дочки Алина Белькевич и Моника Чернявская, а также сын Гектор, Отцом которого является бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после родов.

Ранее сообщалось, что у Яниса есть законная жена Сана и годовалый сын Кристиан.

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Свадьба, Седокова, Янис Тимма.

Автор:

Телеграф
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