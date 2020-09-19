Анна Седокова вышла замуж в третий раз: кто стал избранником певицы (Фото, Видео)

Певица Седокова официально вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

37-летняя певица и бывшая участница женской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась о тайной свадьбе с 28-летним латвийским спортсменом Янисом Тиммой.

О радостной новости звезда сообщила в программе "Вечерний Ургант".

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Sep 18, 2020 at 7:58am PDT

Сообщать о свадьбе Анна, похоже, не спешила. Бракосочетание пары прошло еще 6 сентября в подмосковной Барвихе, но общественность узнала об этом только сейчас.

View this post on Instagram A post shared by (@janis.timma) on Sep 19, 2020 at 12:01am PDT

Седокова рассказала, что будущий муж сделал ей предложение в 2019 году во время романтической прогулки на яхте в Майами.

Этот брак для артистки стал третьим. Первым супругом Седоковой был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. С 2011 по 2013-ый была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. У певицы трое детей: дочки Алина Белькевич и Моника Чернявская, а также сын Гектор, Отцом которого является бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после родов.

Ранее сообщалось, что у Яниса есть законная жена Сана и годовалый сын Кристиан.