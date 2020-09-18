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"Танцы со звездами 2020": "Богиня ламината" Леся Никитюк станет новым приглашенным членом жюри шоу
Леся Никитюк возвращается на "Танцы со звездами"

"Танцы со звездами 2020": "Богиня ламината" Леся Никитюк станет новым приглашенным членом жюри шоу

"Танцы со звездами 2020": "Богиня ламината" Леся Никитюк станет новым приглашенным членом жюри шоу
17:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая присоединится к тройке звездных судей в четвертом выпуске танцевального шоу.

Организаторы шоу начали новую традицию в шоу - каждый новый эфир у судейской тройке будет присоединяться приглашенная звезда, которая уже принимала участие в проекте. Судьями уже побывали Игорь Ласточкин и Надежда Дорофеева. На этой же неделе чести судить участников шоу удостоилась знаменитая "богиня ламината" Леся Ивановна Никитюк. 

Соответствующее решение было опубликовано на официальной странице проекта в Инстаграм.

Поклонники ведущей очень обрадовались такой новости, но часть зрителей "Танцев" огорчены таким выбором нового судьи.

"Почему так Женя Кот на балконе, а Леся в жюри, по моему мнению, лучше наоборот - кто на чем более понимается",  "Где она и где танцы?", "На балкон ей надо бы)Человек который танцует на троечку там ни к чему...цирк" - пишут в комментариях.

Встречать участников на звездном балконе будет в прошлом соперница Леси по танцам - Маша Ефросинина.

"Леся в пєр'ях": Леся Никитюк отправилась на отдых в Турцию

Напомним, Леся Никитюк в паре с Максом Ежовым заняла второе место во втором обновленном сезоне шоу "Танці з зірками".

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Ведущая, Танцы со звездами, Леся Никитюк, Танці с зірками.

Автор:

Телеграф
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