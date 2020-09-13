"Леся в пєр'ях": Леся Никитюк отправилась на отдых в Турцию

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников на странице в Instagram новыми фото из путешествия.

Телезвезда решила не отказываться от отпуска, несмотря на пандемию коронавируса и отправилась восстанавливать силы после продолжительных съемок трэвел-проекта Le Маршрутка в солнечную Турцию.

Для отдыха ведущая выбрала пятизвездочный отель в Кемере.

Девушка решила порадовать своих поклонников снимками со своего путешествия. И как всегда знаменитость предстала на фото в эффектном образе. Для вечерней прогулки леди Ле выбрала белый топ с перьями и удлиненные джинсовые шорты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 12 Сен 2020 в 9:27 PDT

Также Леся Никитюк поделилась снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике и яркий маникюр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 11 Сен 2020 в 4:57 PDT

Поклонники засыпали телеведущую позитивными отзывами. "Леся в пєр'ях", "Самая крутая телеведущая!", "Богиня", "Куколка", "Красотка" - пишут фаны в комментариях.