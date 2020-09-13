"Леся в пєр'ях": Леся Никитюк отправилась на отдых в Турцию

Телезвезда решила не отказываться от отпуска, несмотря на пандемию коронавируса и отправилась восстанавливать силы после продолжительных съемок трэвел-проекта Le Маршрутка в солнечную Турцию.
Для отдыха ведущая выбрала пятизвездочный отель в Кемере.
Девушка решила порадовать своих поклонников снимками со своего путешествия. И как всегда знаменитость предстала на фото в эффектном образе. Для вечерней прогулки леди Ле выбрала белый топ с перьями и удлиненные джинсовые шорты.
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Также Леся Никитюк поделилась снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике и яркий маникюр.
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Поклонники засыпали телеведущую позитивными отзывами. "Леся в пєр'ях", "Самая крутая телеведущая!", "Богиня", "Куколка", "Красотка" - пишут фаны в комментариях.