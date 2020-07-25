Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле в Карпатах (Фото)

Знаменитая Леся Никитюк продолжает снимать собственное туристическое шоу.

Украинская ведущая Леся Никитюк в рамках собственного тревел-шоу "Le Маршрутка" постоянного показывает самые красивые и необычные уголки в Украине. На этот раз она показала редкое лавандовое поле. Фотографиями на фоне самого красивого поля Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

Известно, что два гектара лаванды цветет в Перечинском районе, в урочище Полигон. Родиной лаванды считаются средиземноморские регионы Франции и Испании.

"Продолжаю заваливать вас красивыми фотками из Закарпатья! Лавандовая гора", - написала ведущая в подписи к снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Июл 2020 в 6:41 PDT

Фолловеры знаменитости похвалили опубликованные фотографии, но больше всего их интересовала локация, на которой были сделаны такие удачные снимки.

Напомним, украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на плечах у своего супруга, хореографа Андрея Дикого.