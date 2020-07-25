Лилия Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа (Фото)

Украинская телеведущая поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на плечах у своего супруга, хореографа Андрея Дикого.

Лилия Ребрик с удовольствием делится со своими поклонниками моментами из своей семейной и рабочей жизни. Также кроме ведения прямых утренних эфиров на телевидении, она еще и играет в театре и уже приступила к репетициям.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала очень забавное фото, на котором заметно, как любимый муж Андрей Дикий пришел поддержать ее на спектакле. Отметим, что довольная актриса забралась ему на шею еще и свесила одну ногу!

На новом фото заметно, что Лилия предстала в эффектном красном платье, а светлые волосы она завила в мелкие кудри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 23 Июл 2020 в 10:38 PDT

"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокомментировала веселый кадр артистка.

Напомним, Оля Цибульская продолжает раскрывать подробности своего карьерного пути. Перед этим знаменитость сообщила про тяжелый период в становлении, а теперь поделилась новыми подробностями телевизионного успеха.