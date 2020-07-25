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Лилия Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа (Фото)

Лилия Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа (Фото)
08:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Украинская телеведущая поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на плечах у своего супруга, хореографа Андрея Дикого.

Лилия Ребрик с удовольствием делится со своими поклонниками моментами из своей семейной и рабочей жизни. Также кроме ведения прямых утренних эфиров на телевидении, она еще и играет в театре и уже приступила к репетициям.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала очень забавное фото, на котором заметно, как любимый муж Андрей Дикий пришел поддержать ее на спектакле. Отметим, что довольная актриса забралась ему на шею еще и свесила одну ногу!

На новом фото заметно, что Лилия предстала в эффектном красном платье, а светлые волосы она завила в мелкие кудри. 

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокомментировала веселый кадр артистка.

Напомним, Оля Цибульская продолжает раскрывать подробности своего карьерного пути. Перед этим знаменитость сообщила про тяжелый период в становлении, а теперь поделилась новыми подробностями телевизионного успеха.

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Все по теме:

Лилия Ребрик, Спектакль, Телезвезда.

Автор:

Телеграф
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