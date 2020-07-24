"Была на грани жизни и смерти": Потап поведал о трагичном ДТП с Настей Каменских (Видео)

Продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) рассказал в интервью телеведущей Маши Ефросининой в программе "Экзамен" о жуткой аварии, которая произошла с его супругой, украинской певицей Настей Каменских.

По словам Потапа, Каменских очень отзывчивый и сильный человек. Ее жизнь кардинально изменилась после шокирующей аварии, которая случилась с артисткой еще в начале творческой карьеры, когда Каменских была участницей молодой группы "Потап и Настя".

Тогда девушка встречалась с Владимиром Дятловым. В один день пара, а также родители парня, поехали в Николаев на празднование дня рождения. Их машина попала в аварию, а мама, отец и младшая сестра Владимира трагически погибли.

Отмечается, что авто перевернулось 8 раз, а Настя с парнем чудом остались живы.

После операции, когда певице пришлось зашивать голову и ногу, они с Владимиром очень сблизились.

"Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти", - рассказал Потап.

Тогда Настя Каменских написала песню "Ты ушла" обо всех, кого потеряла в той страшной аварии.

Как сообщалось ранее, основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment, лидер группы Mozgi Алексей Потапенко получил звание Заслуженного артиста Украины.