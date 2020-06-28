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Потап получил звание Заслуженного артиста Украины: "Престижно и почетно"
Потап прокомментировал звание Заслуженного артиста Украины

Потап получил звание Заслуженного артиста Украины: "Престижно и почетно"

Потап получил звание Заслуженного артиста Украины: "Престижно и почетно"
17:58 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: www.facebook.com
Основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment, лидер группы Mozgi Алексей Потапенко отреагировал на получение звания Заслуженного артиста Украины, которым удостоил его президент Владимир Зеленский.

По словам продюсера, к подобным званиям он всегда испытывал "смешанные чувства". Ранее даже утверждал, что откажется от звания Народного артиста, но к "Заслуженному" Потап относится несколько иначе.

"Получить звание Заслуженного артиста Украины мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира, - невероятно, престижно и почетно. Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! - процитировал Потапа продюсерский центр в Фейсбук. - Сам себя буду называть Заслуженным хип-хопером".

Напомним, в преддверии Дня конституции, который отмечается в Украине 28 июня, президент Владимир Зеленский распорядился присвоить государственные награды деятелям культуры и не только. Таким образом Потап вошел в число тех, кому присвоили звание Заслуженного артиста Украины "за культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд".

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Вместе с Потапом ряды Заслуженных артистов Украины пополнили артистка-вокалистка Элеонора Кисиль, артист-вокалист Михаил Маркович, певец Арсен Мирзоян, артист оркестра Олег Мороз, актрисы Наталья Половинка и Ирина Синицина.

Этим же указом президента званиями Заслуженный деятель искусств Украины были удостоены режиссеры Нариман Алиев ("Додому") и Антонио Лукич ("Мої думки тихі").

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Все по теме:

Потап, Звание, Заслуженный артист Украины, Алексей Потапенко.

Автор:

Телеграф
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