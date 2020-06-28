Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу в Лас-Вегасе еще три года назад: эксклюзивные фото

Звезды украинского шоу-бизнеса, супруги Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились в прошлом году, сыграв громкую свадьбу под Киевом. Однако накануне официального заключения брака в Украине пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе на скромной церемонии.

Впервые о двух свадьбах Настя Каменских объявила в интервью для программы "Светская жизнь", которое появилось на ютуб-канале проекта. Как выяснилось, пара не только скрывала годами роман, но и держала в тайне свою американскую свадьбу.

Звездные супруги только недавно - 23 мая - отпраздновали первую годовщину свадьбы , которая состоялась в роскошном ресторане под Киевом среди соснового леса. Однако певица призналась, что эта свадебная церемония была не первой для них с Потапом.

Рэпер сделал предложение Насти Каменских более трех лет назад. Незадолго после помолвки пара отправилась на гастроли в Лас-Вегас, где мужчина устроил импровизированную свадьбу. Звезда вспомнила, что о намерении жениться в США жених предупредил ее лишь за три часа до начала церемонии. "У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил", - заявил Потап любимой.

Первая свадьба Потапа и Насти Каменских в Лас-Вегасе / Фото: скриншот из видео

Церемонию для влюбленных провел пастор, сравнивший Настю Каменских с розой и пожелавший Потапу пронести ее через тернистый путь, а молодоженам пророчил жить в богатстве.

Для свадьбы Каменских выбрала лаконичное шелковое платье длины макси белого цвета. Наряд свободного кроя потрясающе смотрелся на невесте, которая дополнила образ букетом из роз, а волосы оставила естественно волнистыми.

Первая свадьба Потапа и Насти Каменских в Лас-Вегасе / Фото: скриншот из видео

Первая свадьба Потапа и Насти Каменских в Лас-Вегасе / Фото: скриншот из видео

В свою очередь Потап не занимался свадебным образом и на церемонии появился в белых шортах, кроссовках и футболке, а look завершил серым пиджаком и даже не забыл о бутоньерке. Невесты выглядели по-настоящему счастливыми, а воспоминания о первой свадьбе в Лас-Вегасе - одни из самых ярких в супружеской жизни пары.