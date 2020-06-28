Карантин не помеха: телеведущая Инна Шевченко вышла замуж во Франции

Ранее планы узаконить свои отношения паре пришлось откладывать из-за карантина. Более того закрытые границы разлучили жениха и невесту на три месяца.

Вечером 27 июня ведущая программы "Факты" на канале ICTV Инна Шевченко поделилась с подписчиками в Инстаграм радостным известием - она и ее возлюбленный, французский режиссер Лоран, все же сыграли скромную свадьбу в Провансе.

Теперь же влюбленные официально стали мужем и женой, а наблюдали за этим действом лишь свидетели и ближайшие родственники жениха. Пышное гуляние, как отметила Шевченко, супруги устроят на годовщину свадьбы.

"Я сейчас с Лораном и невероятно счастлива! - призналась девушка. - За все это время, когда мы были не вместе, я еще больше поняла, насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо - только он рядом".

Как добавила Шевченко, супруги лишь переживают, что не имели возможности пригласить на свадьбу ее родителей. О возможности вылететь во Францию ведущая узнала всего за четыре дня до рейса, и то лишь благодаря помощи сестры Лорана и Французского посольства в Украине. "Но мы нашли выход, - посмеялась она. - Транслировали церемонию им вживую!"

Инна Шевченко и Лоран познакомились в 2016 году. Сначала будущие супруги общались онлайн, а после совместного уикенда во французском Русийоне поняли, что небезразличны друг другу. Предложение руки и сердца Лоран сделал девушке два года назад в Венеции в день ее рождения.