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Екатерина Кухар устроила горячие танцы на пляжной вечеринке возле Днепра (Фото)

Екатерина Кухар устроила горячие танцы на пляжной вечеринке возле Днепра (Фото)
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская прима-балерина обнажила стройные ножки в асимметричной юбке и показала пластичные движения на пляжной вечеринке. В инстаграме она показала фото дискотеки под испанские мотивы, которая на днях состоялась на Трухановом острове.

На мероприятии, на котором собрался звездный бомонд украинского шоу-бизнеса, балерина пришла вместе с мужем Александром, сыном Тимуром и дочерью Анастасией. Если дети пары наслаждались отдыхом, то талантливые супруги не отказали себе в удовольствии показать несколько па на паркете.

Для пляжной вечеринки в столице знаменитость выбрала легкий летний образ. На ней ассиметричная двухцветная юбка, которую она сочетала с нюдовим топом на бретелях. Образ завершили золотистые босоножки на высоких каблуках и насыщенно-красный цветок в волосах, подобно образу Кармен.

Образ Екатерины Кухар дополнили многочисленные украшения и аксессуары. Она прихватиа сумочку нюдового цвета, а на обнаженной шее акцентировала многочисленными цепочками.

 
 
 
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Напомним, недавно в Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или дело" Екатерина Кухар призналась, что хочет уйти со сцены до того, как станет невостребованной из-за возраста. При этом подтолкнуть 38-летнюю приму к такому решению может и пополнение в семье.

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Все по теме:

Днепр, Образ жизни, Стиль, Екатерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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