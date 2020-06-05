"Разрешу отправить меня в декрет": Екатерина Кухар готова уйти со сцены ради ребенка

Новости шоу бизнеса:На решение уйти со сцены может повлиять желания супруга балерины еще одного ребенка.

В Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или дело" Екатерина Кухар призналась, что хочет уйти со сцены до того, как станет невостребованной из-за возраста.

При этом подтолкнуть 38-летнюю приму к такому решению может и пополнение в семье.

"У человеческого тела есть свой износ, срок годности. Со времен СССР профессию балерин приравнивали к самым сложным, и мы до сих пор можем по желанию в 37 лет уходить на заслуженный отдых. Официально мне могут платить пенсию. Но у каждого тела своя физиология, и в некоторых супермаркетах мне не продают вино, - рассказала Кухар. - Мне бы хотелось уйти со сцены, пока я еще востребованная, красивая, яркая, недоступная звезда. Может, я поддамся своему мужу и разрешу ему отправить меня в декрет и сделать мне еще одного малыша".

Екатерина и Александр воспитывают двоих детей, Тимура и Анастасию. Артисты балета зарегистрировали брак в 2019 году, хотя обвенчались еще 5 лет назад. Сделать это пара решила из-за религиозных родственников Стоянова.

"У моего мужа несколько батюшек в семье, тетя-монахиня, и для них это было невероятно важно, поэтому я пошла на этот шаг, - рассказала Кухар о церковном обряде. - С первым мужем мы тоже венчалась, и когда окончательно разошлись, я понимала, что у меня остался один незакрытый вопрос. Я ему позвонила и сказала: "Надо развенчаться". На что он мне ответил: "Не парься, нас уже развенчали". История в духе "без меня меня женили". Не с божьей помощью, но без меня меня развенчали".