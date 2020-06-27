"Она не актриса вообще": Игорь Ласточкин рассказал о своей "непубличной" жене

По словам комика, Анна не любит выставлять себя напоказ и не хочет делать публичным свой "домашний вид". Как только Игорь просит сделать совместное фото, то в ответ слышит следующее: "Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок".
Еще одной причиной отсутствия Анны в соцсетях мужа является то, что шоумену не нравится, как его супруга позирует на фото. По словам Ласточкина, в жизни его любимая - жизнерадостный человек, но как только включается камера - улыбка исчезает с ее лица.
Победитель "Танців з зірками" также рассказал, что несколько раз хотел записать с женой смешные видеоролики, но эта затея оказалось провальной. "Она не актриса вообще", - говорит юморист.
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Игорь Ласточкин и его возлюбленная Анна поженились в июне 2011 года. В апреле 2014 года у пары родился первенец - сын Радмир.