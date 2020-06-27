"Она не актриса вообще": Игорь Ласточкин рассказал о своей "непубличной" жене

Игорь Ласточкин и его супруга Анна живут в счастливом браке уже 11 лет. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста. В YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен" шоумен объяснил, почему его супруга избегает публичности и почему она редко появляется в его Instagram.

По словам комика, Анна не любит выставлять себя напоказ и не хочет делать публичным свой "домашний вид". Как только Игорь просит сделать совместное фото, то в ответ слышит следующее: "Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок".

Еще одной причиной отсутствия Анны в соцсетях мужа является то, что шоумену не нравится, как его супруга позирует на фото. По словам Ласточкина, в жизни его любимая - жизнерадостный человек, но как только включается камера - улыбка исчезает с ее лица.

Победитель "Танців з зірками" также рассказал, что несколько раз хотел записать с женой смешные видеоролики, но эта затея оказалось провальной. "Она не актриса вообще", - говорит юморист.

View this post on Instagram A post shared by Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor) on May 2, 2020 at 6:34am PDT

Игорь Ласточкин и его возлюбленная Анна поженились в июне 2011 года. В апреле 2014 года у пары родился первенец - сын Радмир.