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"Она не актриса вообще": Игорь Ласточкин рассказал о своей "непубличной" жене

"Она не актриса вообще": Игорь Ласточкин рассказал о своей "непубличной" жене
19:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Игорь Ласточкин и его супруга Анна живут в счастливом браке уже 11 лет. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста. В YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен" шоумен объяснил, почему его супруга избегает публичности и почему она редко появляется в его Instagram.

По словам комика, Анна не любит выставлять себя напоказ и не хочет делать публичным свой "домашний вид". Как только Игорь просит сделать совместное фото, то в ответ слышит следующее: "Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок".

Еще одной причиной отсутствия Анны в соцсетях мужа является то, что шоумену не нравится, как его супруга позирует на фото. По словам Ласточкина, в жизни его любимая - жизнерадостный человек, но как только включается камера - улыбка исчезает с ее лица.

Победитель "Танців з зірками" также рассказал, что несколько раз хотел записать с женой смешные видеоролики, но эта затея оказалось провальной. "Она не актриса вообще", - говорит юморист.

 
 
 
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Игорь Ласточкин и его возлюбленная Анна поженились в июне 2011 года. В апреле 2014 года у пары родился первенец - сын Радмир.

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Все по теме:

Маша Ефросинина, Игорь Ласточкин, Анна Ласточкина.

Автор:

Телеграф
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