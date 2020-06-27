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Дмитрий Черкасов признался, что был в шаге от развода из-за трагических событий

Дмитрий Черкасов признался, что был в шаге от развода из-за трагических событий
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Пловец и участник 7 сезона реалити-шоу "Холостяк" почти два года женат на Александре. Супруги рассказали, что их идеальный союз трещал по швам из-за потери ребенка, которая стала болезненной травмой для родителей.

Откровенными подробностями пара поделилась в интервью, которое появилось на ютуб-канале "Прямой вопрос". Дмитрий и Александра потеряли малыша осенью 2019 года, когда мама была на шестой неделе беременности. Выкидыш повлиял на отношения между любимыми, которые отдалились друг от друга.

Как отмечает Дмитрий Черкасов, жену "накрывали" гормоны и она стремилась наедине пережить общее горе. Муж с пониманием относился к такому поведению возлюбленной и не хотел лишний раз напоминать о потере ребенка, однако, как выяснилось впоследствии, Александре на самом деле не хватало его рядом.

"Это был очень тяжелый кризис в нашей семье. Мы почти расстались... У меня были истерики, я не контролировала себя: я кричала, плакала. Он не трогал меня, а я восприняла это как холод и равнодушие", - призналась Александра.

 
 
 
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Однако впоследствии пара все же вылила свои эмоции и мысли, а после откровенного разговора осознавала, что их отношения не могут иметь продолжения. Однако брак спасла любовь и дети, которых супруги воспитывают вместе. Жена героя проекта "Холостяк" убеждена, что пережитое сделало их союз лишь крепче.

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Стоит отметить, что пара воспитывает двух сыновей - трехлетнего Тиму от предыдущего брака женщины и полуторагодовалого Марка от Дмитрия Черкасова. Пока они не планируют пополнения в семье и сделали перерыв минимум на 5 лет. Александра и до сих пор говорит о потере ребенка со слезами на глазах, однако признается, что мечтает о девочке.

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Развод, Дмитрий Черкасов, Александра Черкасова.

Автор:

Телеграф
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