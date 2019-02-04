Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
&quot;Кто заказал Гандзюк&quot;: на Банковой пикетируют активисты
"Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

Бывший холостяк Дмитрий Черкасов стал отцом

Бывший холостяк Дмитрий Черкасов стал отцом
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: dmitriy_cherkasov_

Новости шоу бизнеса: Украинский пловец впервые стал отцом – у него родился сын.

Известный украинский пловец и участник популярного телевизионного проекта "Холостяк-7" на канале "СТБ" впервые стал отцом – у него родился сын. Об этом бывший холостяк сообщил на собственной странице в социальной сети Instagram.

Счастливая новость уже облетела все социальные сети. На первом фото счастливый папа стоит над новорожденным мальчиком, которого вместе с любимой Александрой он назвал Марком.

"Мой самый счастливый день в жизни. My best day ever! (Лучший день в жизни – ред.) Любимая, спасибо за сына!", – оставил эмоциональное сообщение под фотографией 31-летний Дмитрий Черкасов.

 

Своим счастьем поделилась в социальной сети и Александра, которая призналась, что роды прошли легко: "Сын, спасибо за быстрые и легкие роды! Дмитрий, спасибо тебе за этого богатыря. Марк".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сын

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Отец, Стал отцом, Дмитрий Черкасов, Холостяк-7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монетизировать субсидии планируется через Ощадбанк и Пенсионный фонд
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.02 - 10.02)
03 Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
04 Медики рассказали, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно
05 Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь