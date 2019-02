Бывший холостяк Дмитрий Черкасов стал отцом

Новости шоу бизнеса: Украинский пловец впервые стал отцом – у него родился сын.

Известный украинский пловец и участник популярного телевизионного проекта "Холостяк-7" на канале "СТБ" впервые стал отцом – у него родился сын. Об этом бывший холостяк сообщил на собственной странице в социальной сети Instagram.

Счастливая новость уже облетела все социальные сети. На первом фото счастливый папа стоит над новорожденным мальчиком, которого вместе с любимой Александрой он назвал Марком.

"Мой самый счастливый день в жизни. My best day ever! (Лучший день в жизни – ред.) Любимая, спасибо за сына!", – оставил эмоциональное сообщение под фотографией 31-летний Дмитрий Черкасов.

Своим счастьем поделилась в социальной сети и Александра, которая призналась, что роды прошли легко: "Сын, спасибо за быстрые и легкие роды! Дмитрий, спасибо тебе за этого богатыря. Марк".