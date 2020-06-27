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Екатерина Репяхова публично принесла искренние извинения бывшей жене Виктора Павлика

Екатерина Репяхова публично принесла искренние извинения бывшей жене Виктора Павлика
16:10 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Молодая супруга Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова публично извинилась перед бывшей женой музыканта Ларисой Созаевой и их сыном Павлом, который борется с онкологией.

На своей странице в Instagram девушка записала "сториз", где просит прощения за свои неосторожные высказывания. "Я созрела к тому, чтобы публично извиниться перед Ларисой и Пашей за то, что я вынесла личную информацию, которую не имела права выносить", - говорит Екатерина.

"Я хотела этим показать для всех людей, которые против нас, что несмотря ни на что вы целая семья, вы заботитесь о вашем сыне. Я никогда этому не препятствовала и так будет всегда. Я искренне прошу прощения, если я обидела Ларису или Пашу своим высказываниями. Я не имела в виду ничего плохого, а наоборот, что вы одно целое, вы одна семья и несмотря ни на что будете вместе до конца", - добавила Репяхова.

Напомним, 26 июня бывшая супруга музыканта Лариса Созаева опубликовала в Фейсбук эмоциональный пост, в котором заявила, что Екатерина Репяхова "унижает семью музыканта и делает все, чтобы его родные пострадали". В частности, выносит на публику всю личную информацию, которой с ней делится артист.

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Женщина попросила защитить ее от Репяховой и потребовала у девушки публичных извинений. А также пообещала удалить пост, если Екатерина выполнит ее условия. Стоит отметить, что Созаева сдержала свое обещание.

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В тот же день молодая супруга Павлика в комментарии theLime заявила, что не видит повода извиняться перед бывшей женой музыканта. К тому же Репяхова не понимает, о каких унижениях в своем эмоциональном посте заговорила женщина.

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Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова, Лариса Созаева.

Автор:

Телеграф
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