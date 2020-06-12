"Иногда смешно читать": супруга Виктора Павлика о реакции на их свадьбу

На новоиспеченную супружескую пару вылилось приличное количество негатива.

29 мая Виктор Павлик тайно женился на Екатерине Репяховой. Хотя отношения пары длятся уже 5 лет, 29-летняя разница в возрасте все еще будоражит консервативную публику. 25-летняя Репяхова рассказала, что новость об их долгожданной свадьбе вызвала в соцсетях целую волну негатива.

"Мы долго шли к этому событию и этапу нашей жизни. Мы вместе прошли много испытаний. Легко ничего нам не давалось. И сейчас мне, конечно, смешно читать комментарии несчастных людей, которые пишут, что ради денег, или еще какая-то фигня, - написала Екатерина в Instagram. - Человек, который делится негативом - несчастный человек. Я желаю каждому несчастному обрести счастье и спокойствие в душе!"

Общаясь с недоброжелателями, которые писали о финансовой заинтересованности в браке с 54-летним певцом, Репяхова призналась, что их совместная жизнь была далеко не роскошной.

"Какие деньги? Вы сначала разберитесь хоть немного, потом что-то пишите. Мы три года прожили в однокомнатной, съемной квартире, с кредитами на меня", - ответила она.

Концертный директор и жена Виктора Павлика уверена, что с мужем они - сила, и преодолеют все трудности.

"Нас впереди ждет только самое лучшее! Я желаю каждому человеку любить и быть любимым. Желаю каждому человеку найти свою судьбу", - написала Екатерина.