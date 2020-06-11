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Молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о людях из его команды

Молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о людях из его команды
10:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В их отношения пытались вмешаться даже совсем чужие люди, о чем решила рассказать новоиспеченная жена Павлика Екатерина.

Роман и впоследствии бракосочетание Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой выдержали много испытаний на своем пути. 

В новом интервью программы "Прямой вопрос" Екатерина Репьяхова поделилась, что владеет всеми финансами Виктора Павлика. И хотя кажется, что об этом мечтает каждая женщина, но она объясняет, что вся ответственность за эти деньги также лежит на ней. Хотя она больше чем вдвое моложе своего мужа Виктора, она добавляет, что возраст в этом вопросе ничего не значит.

На вопрос ведущей, не было ли ей трудно брать на себя такую ответственность, девушка рассказала, что было непросто, но им так двум удобно с Виктором. 

 

Было не просто. У него же был круг людей, который за многие годы сформировался... У меня не было цели кого-то "убирать" из команды, все само собой отпало. Был водитель, который был категорически против наших отношений. Виктор Франкович – очень мягкий, поэтому у него все "рулили", только не он. У него "рулила" бывшая концертная директор, водитель, а он был всегда так, со стороны. Моя хата с краю, – призналась 25-летняя Екатерина.

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Однако не все были "за" такой союз, ведь в команде Виктора Павлика были люди, которые были категорически против отношений певца с девушкой. В частности, речь идет и о его водителе, который имел большое влияние на артиста.

"Водитель всегда "запрявлял" и говорил, что ему делать, что не делать, куда идти, куда не идти, с кем ему встречаться. В один момент он сказал: "Я сделаю все, чтобы он не резвелся, можешь на это даже не рассчитывать. Гуляете – гуляйте, наслаждайтесь, но дать ему уйти от предыдущей семьи – я ему никогда не позволю", – рассказала молодая жена Павлика.

"И когда я тогда все слушала, я думала, Боже, куда я попала, зачем я трачу свое время, если человек сам за себя не отвечает. Но потом я ничего не делала для этого и наступил такой момент, когда водитель сказал: "Выбирай: или я, или Репьяхова". Как видишь, перед тобой сидит не водитель".

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Отношения, Знаменитости, Екатерина Репьяхова, Викторий Павлик.
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