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"Папа любит. Папа рядом": Виктор Павлик обратился к сыну

"Папа любит. Папа рядом": Виктор Павлик обратился к сыну
18:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Трогательное фото и теплые слова Виктор опубликовал на личной странице в Инстаграме. Он выразил поддержку, которая сейчас Павлу крайне необходима.

Младший сын Виктора Павлика Павел уже полтора года борется с раком костей. Болезнь продолжает поражать организм молодого человека, поэтому он решил прекратить. После заявления сына артист обратился к нему в сети.

Звездный папа поделился фотографией, на которой Павел изображен в военной форме. После окончания школы парень поступил в Национальную академию СБУ, где успел отслужить всего два года. Однако даже это время был для него теплым и душевным, ведь дважды он был участником военного парада на День Независимости Украины.

Павел. Папа любит. Папа рядом, – написал певец.

 
 
 
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Павло. Тато поруч. Тато любить.

Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

8 октября 2018 года Виктор Павлик сообщил, что у его сына диагностировали рак. На тот момент ему было всего 19 лет. Чтобы спасти сына, певец обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать их материально. За считанные дни Виктору удалось собрать необходимую сумму и Павла успешно прооперировали. В начале ноября исполнитель вновь обратился к фанатами попросил остановить сбор средств. Все деньги, которые не были потрачены на лечение Павла, он передал онкобольным людям.

Сын Виктора Павлика высказался о своей болезни и растрогал сеть

За время длительной борьбы со смертельной болезнью сын прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Каждые несколько месяцев Павел делал обследование, надеясь, что рак костей "оставит организм в покое". Однако этого так и не произошло. С мая состояние его здоровья только ухудшается: левая рука постоянно болит, а теперь начали отказывать пальцы. Павел не может передвигаться самостоятельно. Сначала ему помогали костыли, а теперь – коляска. Он заявил, что прекращает лечение, поскольку считает бессмысленным продолжать его.

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Виктор Павлик, Певец.

Автор:

Телеграф
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