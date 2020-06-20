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Сын Виктора Павлика высказался о своей болезни и растрогал сеть

Сын Виктора Павлика высказался о своей болезни и растрогал сеть
17:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: www.facebook.com
Младший сын Виктора Павлика полтора года борется со смертельным заболеванием - раком костей. За это время 21-летний Павел пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Парень и его семья надеялись, что болезнь отступит, но чуда не произошло.

Об этом сын певца написал в посте на своей странице в Facebook. "Я решил написать его, поскольку мне очень хочется выговорится. И хотя я очень редко выставляю какие либо посты, я хочу поделится этой информацией и моими мыслями", - отметил Паша.

В своем письме парень вспоминает, как узнал о болезни и как до последнего верил, что рак отступит: "Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло".

Месяц назад Паше стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Сейчас парень передвигается с помощью инвалидной коляски и уже окончательно потерял и без того слабую надежду на выздоровление.

Фото www.facebook.com

"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", - написал сын певца.

"Я отношусь к этому на удивление спокойно, лишние эмоции, страх и депрессия только негативно на меня повлияют, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать. Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне: родителей и близких друзей, ведь без их помощи я вообще не справлюсь даже с простейшими моими потребностями", - отметил Павел.

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В своем посте Павлик-младший также вспоминает школьные годы и своих одноклассников. По его словам, это было лучшее время в его жизни.

"Я не знаю какого на самом деле мнения обо мне мои одноклассники и однокурсники, и как часто обо мне вообще вспоминают, но я искренне хочу пожелать вам всем успешной жизни, в которой вы никогда не столкнетесь с теми трудностями, которые сейчас переживаю я. Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, исполнив все свои мечты. Также хотелось бы что б вы все увидели этот пост, но к сожалению мало кто подписан на меня", - пишет он.

На пост сына отреагировали звездные папа и брат Павла. "Я горжусь тобой парень! Слова и мысли Настоящего мужчины, чистого и доброго!", - написал Александр Павлик, старший сын артиста.

А сам певец сделал репост публикации и написал: "Одноклассники моего сына Павла, отзовитесь. Пожалуйста, просто найдитесь. Специализированная школа 25 м. Киева".

Напомним, 29 мая Виктор Павлик тайно женился на Екатерине Репяховой. Хотя отношения пары длятся уже 5 лет, 29-летняя разница в возрасте все еще будоражит консервативную публику. 25-летняя Репяхова рассказала, что новость об их долгожданной свадьбе вызвала в соцсетях целую волну негатива.

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Все по теме:

Онкология, Виктор Павлик, Павел Павлик.

Автор:

Телеграф
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