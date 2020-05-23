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Первая годовщина свадьбы Потапа и NK: звездные супруги трогательно поздравили друг друга

Первая годовщина свадьбы Потапа и NK: звездные супруги трогательно поздравили друг друга
14:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В первую годовщину свадьбы украинский рэпер поздравил любимую Каменских, в очередной раз признавшись ей в любви.

Сегодня, 23 мая, звездному браку исполняется год.

Первым поздравил жену с праздником Потап, опубликовав романтическое фото с тайной свадебной церемонии в инстаграм-профиле. Он был краток: публично признался Насти Каменских в любви и поблагодарил за первый год супружеской жизни.

На чувственном черно-белом фото пара позировала возле свадебной арки, где дала друг другу супружеские обеты. Молодожены не скрывали своих чувств и страстно целовались на камеру. Роскошное свадебное платье Насти Каменских подчеркивает ее стройность, а стильный костюм кремового цвета Потапа гармонично сочетается с нарядом невесты.

Этот кадр и трогательный сообщение взорвали сеть, ведь всего за несколько часов он набрал более 148 тысяч лайков от восторженных фолловеров. В комментариях пару поздравляли с ситцевой свадьбой поклонники, которые не скупились на пожелания счастливому мужу и жене.

Потап поделился трогательной историей, которая кардинально изменила его жизнь

Со своей стороны, певица Настя Каменских также признался мужу в любви: "Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное - это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь - это такое счастье".

 
 
 
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Напомним, Настя Каменских недавно презентовала новый клип "Воспоминания", наполненный снимками и видео с любимым, которых до сих пор не было в сети. Пара планировала отметить первую годовщину брака шумной вечеринкой в кругу друзей, однако сейчас неизвестно, как сложилась судьба их торжества, несмотря на продолжение карантина в Украине.

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Все по теме:

Свадьба, Годовщина, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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