Потап поделился трогательной историей, которая кардинально изменила его жизнь

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский рэпер и продюсер рассказал, как после одного из концертов поклонница заставила его переоценить все то, что он делает.

У каждого человека в жизни бывают моменты, когда меняется отношение ко всему вокруг, к своей деятельности, окружение. Не являются исключением и знаменитости, которые также переживают множество трогательных мгновений.

Известный рэп-исполнитель Потап во время очередного выпуска шоу 2POPODCAST, которое он выпускает на ютубе вместе с участником группы MOZGI Алексеем Завгородним, поделился личной историей.

В седьмом выпуске программы 2POPODCAST речь шла о популярности и моментах, которые изменили мировоззрение. Тогда Потап решил рассказать о ситуации, которая случилась после одного из концертов. Рэпер говорит, что стал по-другому относиться к жизни, восприятию и к себе, как к личности.

"Ко мне подошла девочка. Она плакала. Сказала: "Я очень благодарна вам. Не общалась с отцом в течение 15 лет". В какой-то песни она нашла слова, в которых говорилось о том, что нужно позвонить родителям. Для меня это было самое главное. Это больше, чем все деньги, которые я заработал на шоу-бизнесе, на всех песнях и концертах, вместе взятых. Только эта одна девушка изменила меня и мое отношение к своему творчеству. Она смогла разглядеть все те тайные символы, которые я заложил в песню", - поделился Потап.

Напомним, украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала теплую видеоработу на свою новую песню "Воспоминания". В клипе собраны архивные кадры из романтических путешествий Насти с Потапом.