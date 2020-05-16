Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца
Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца

Потап поделился трогательной историей, которая кардинально изменила его жизнь

Потап поделился трогательной историей, которая кардинально изменила его жизнь
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский рэпер и продюсер рассказал, как после одного из концертов поклонница заставила его переоценить все то, что он делает.

У каждого человека в жизни бывают моменты, когда меняется отношение ко всему вокруг, к своей деятельности, окружение. Не являются исключением и знаменитости, которые также переживают множество трогательных мгновений.

Известный рэп-исполнитель Потап во время очередного выпуска шоу 2POPODCAST, которое он выпускает на ютубе вместе с участником группы MOZGI Алексеем Завгородним, поделился личной историей.

В седьмом выпуске программы 2POPODCAST речь шла о популярности и моментах, которые изменили мировоззрение. Тогда Потап решил рассказать о ситуации, которая случилась после одного из концертов. Рэпер говорит, что стал по-другому относиться к жизни, восприятию и к себе, как к личности.

Джамала показала трогательный семейный архив (Фото)

"Ко мне подошла девочка. Она плакала. Сказала: "Я очень благодарна вам. Не общалась с отцом в течение 15 лет". В какой-то песни она нашла слова, в которых говорилось о том, что нужно позвонить родителям. Для меня это было самое главное. Это больше, чем все деньги, которые я заработал на шоу-бизнесе, на всех песнях и концертах, вместе взятых. Только эта одна девушка изменила меня и мое отношение к своему творчеству. Она смогла разглядеть все те тайные символы, которые я заложил в песню", - поделился Потап.

Напомним, украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала теплую видеоработу на свою новую песню "Воспоминания". В клипе собраны архивные кадры из романтических путешествий Насти с Потапом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интервью, Потап, Алексей Потапенко, 2POPODCAST.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь