Джамала показала трогательный семейный архив (Фото)

Новости шоу бизнеса:Семейные кадры, наполненные любовью, покорили поклонников украинской исполнительницы.

Вчера, 15 мая, отмечался Международный день семьи. Праздник, когда можно посвятить все свое время близким и родным людям.

Не забыла поздравить своих мужчин - сына и супруга - артистка Джамала, которая опубликовала совместные трогательные кадры. Звезда призналась, что не знала о существовании такого праздника. Впрочем, подчеркнула, что каждый день нужно ценить любимых людей.

"Не знала о таком дне. Пусть он будет каждый день! День семьи, день любви, день понимания, заботы и счастья!" - подписала серию кадров Джамала.

Предлагаем насладиться яркими моментами из жизни исполнительницы вместе.

Напомним, недавно Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе.