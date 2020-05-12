Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Она поделилась своей прогулкой на личной странице в инстаграме.

Беременная певица добросовестно придерживалась карантинного режима и оставалась дома в течение двух месяцев. Несмотря на то, что вчера, 11 мая, начался первый этап ослабления ограничений, Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе.

С сегодняшнего дня, 12 мая, свою работу возобновили летние площадки кафе и ресторанов. По этому случаю Джамала решила насладиться кофе в одном из заведений Киева.

Впервые за долгое время певица смогла выйти из своей квартиры и устроить съемку за ее пределами. Она появилась в синем платье-рубашке длины миди в клетку и фиолетовых кроссовках. Даже наряд-оверсайз не смог скрыть округлившийся животик Джамалы. Звезда собственноручно сделала легкий макияж и укладку, ведь во время карантина существенно усовершенствовала свои навыки.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAE7YK4pmzk/

Исполнительница не стала скрывать, что ослабление ограничений существенно повлияло на его настроение. Она наконец почувствовала шум столицы, которая возвращается к полноценной жизни.

Утренний кофе, шум улиц любимого Киева, в который потихоньку возвращается жизнь. Так мало нужно для настроения, – прокомментировала Джамала.