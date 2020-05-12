Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ

Новости шоу бизнеса:В начале марта Кэти Перри сообщила, что ждет ребенка от звезды "Пиратов Карибского моря".

Американская певица Кэти Перри в День матери опубликовала в своем Instagram видео c УЗИ будущего ребенка.

"Когда ваша еще не родившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы понимаете, что вас ждет", — подписала свой пост Перри и добавила хештэг #happymothersdaytome (С Днем матери меня).

"Ахаха, это гениально", "У нее уже потенциал Кэти", "Это видео — все, что мне было нужно", "Мамочка", "Новая малышка Кети скоро появится", — комментируют пост фолловеры певицы.

Тем временем жених певицы, актер Орландо Блум также поздравил Перри с Днем матери. Он опубликовал их совместное видео и подписал его: "Счастливых дней всем мамам и моей чудесной будущей маме".