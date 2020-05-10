Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: На этой неделе 17 украинских военных были ранены
Кулеба: На этой неделе 17 украинских военных были ранены
Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником (Фото)
Украинские знаменитости поздравили своих мам с праздником

Энтони Хопкинс станцевал в TikTok под песню Дрейка (Видео)

Энтони Хопкинс станцевал в TikTok под песню Дрейка (Видео)
19:51 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Легендарный актер Энтони Хопкинс принял участие в танцевальном челлендже.

Легендарный голливудский актер Энтони Хопкинс завел аккаунт в TokTok и сразу бросился в бой: 82-летний актер выложил видео для танцевального челленджа Toosie Slide.

В ролике Хопкинс танцует под одноименную песню Дрейка и бросает вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", - подписал актер свою первую публикацию.

Сидя в изоляции, Хопкинс занимается творчеством: он уже рассказывал, что пишет картины и играет на пианино. И все это - под пристальным взором своего сурового кота Нибло, которому не так просто угодить.

"С Днем Победы!": Ольга Куриленко ответила на критику своих подписчиков

Напомним, популярный американский рэпер Дрейк достроил свой грандиозный особняк в Канаде как раз к началу режима самоизоляции по всему миру. Рэпер строил дом около трех лет, в нем есть баскетбольная площадка реальных размеров, поющие унитазы, зал для наград и не только. The Sun оценивает строительство дома в $100 млн, его площадь - почти пять тысяч квадратных метров.

Отделочные работы были завершены в конце 2019 года, а уже спустя пару месяцев Дрейк записал клип в стенах своего нового дома. Сегодня рэпер выпустил видео, на котором можно рассмотреть интерьеры особняка, созданные канадским дизайнером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энтони Хопкинс, Дрейк, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
04 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
05 В Харькове 10 экипажей полиции более часа преследовали пьяного водителя, но тому удалось уйти (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек
Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек
За сутки в Харькове два человека умерли от COVID-19
За сутки в Харькове два человека умерли от COVID-19
Дождались! Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10
Дождались! Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь