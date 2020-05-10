Энтони Хопкинс станцевал в TikTok под песню Дрейка (Видео)

Новости шоу бизнеса:Легендарный актер Энтони Хопкинс принял участие в танцевальном челлендже.

Легендарный голливудский актер Энтони Хопкинс завел аккаунт в TokTok и сразу бросился в бой: 82-летний актер выложил видео для танцевального челленджа Toosie Slide.

В ролике Хопкинс танцует под одноименную песню Дрейка и бросает вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", - подписал актер свою первую публикацию.

Сидя в изоляции, Хопкинс занимается творчеством: он уже рассказывал, что пишет картины и играет на пианино. И все это - под пристальным взором своего сурового кота Нибло, которому не так просто угодить.

Напомним, популярный американский рэпер Дрейк достроил свой грандиозный особняк в Канаде как раз к началу режима самоизоляции по всему миру. Рэпер строил дом около трех лет, в нем есть баскетбольная площадка реальных размеров, поющие унитазы, зал для наград и не только. The Sun оценивает строительство дома в $100 млн, его площадь - почти пять тысяч квадратных метров.

Отделочные работы были завершены в конце 2019 года, а уже спустя пару месяцев Дрейк записал клип в стенах своего нового дома. Сегодня рэпер выпустил видео, на котором можно рассмотреть интерьеры особняка, созданные канадским дизайнером.